В Вологодской области полицейские и школьники-волонтеры провели мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

В Вологодской области сотрудники ОМВД России по Кирилловскому району совместно с учениками средней школы имени Героя Советского Союза А. Г. Обухова провели акцию «Пристегни ребенка». Профилактические мероприятия проходили под общим девизом «Любовь — это ответственность». Поэтому возле учебных заведений школьники обращались к водителям с просьбой всегда использовать в автомобиле ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Ведь именно эти меры позволят свести к минимуму возможность травмирования пассажиров при возможном ДТП или нестандартной дорожной ситуации.
При беседе с автолюбителями сотрудники ГИБДД также разъясняли водителям положения Правил дорожного движения РФ, уделяя особое внимание мерам предосторожности при проезде улиц, вблизи которых находятся школы и детские сады.