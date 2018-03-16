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Названа причина эвакуации в краснодарском лицее № 90
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Названа причина эвакуации в краснодарском лицее № 90 

Новая Кубань 16 марта 2018
Фото: Живая Кубань
Краснодар. 16 марта — Новая Кубань. Сегодня в социальных сетях появилась информация об эвакуации учащихся и персонала краснодарского лицея № 90, расположенного на ул 70-летия Октября, 28. Сообщалось, якобы в помещении был распылен газовый баллончик.
Руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко сообщил корреспонденту «Новой Кубани», что никаких сообщений из данного учебного заведения о произошедшем в полицию не поступало:
— Однако с учетом появившейся в СМИ информации, мы направили на место инспектора по делам несовершеннолетних краснодарской полиции.
Он установил, что в районе 11 часов в учебном заведении проходила плановая учебная эвакуация по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Она проводилась силами администрации школы.
Персонал и учащиеся справились с поставленной задачей в течение 10 минут. После того, как цели учений были достигнуты, все вернулись в помещение учебного заведения.
Лицей продолжает работать в соответствии с действующим штатным расписанием учебных занятий.
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