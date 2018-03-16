Названа причина эвакуации в краснодарском лицее № 90

Краснодар . 16 марта — Новая Кубань. Сегодня в социальных сетях появилась информация об эвакуации учащихся и персонала краснодарского лицея № 90, расположенного на ул 70-летия Октября, 28. Сообщалось, якобы в помещении был распылен газовый баллончик.

Руководитель пресс-службы УМВД по г. Краснодару Артем Коноваленко сообщил корреспонденту «Новой Кубани», что никаких сообщений из данного учебного заведения о произошедшем в полицию не поступало:

— Однако с учетом появившейся в СМИ информации, мы направили на место инспектора по делам несовершеннолетних краснодарской полиции.

Он установил, что в районе 11 часов в учебном заведении проходила плановая учебная эвакуация по отработке действий при чрезвычайных ситуациях. Она проводилась силами администрации школы.

Персонал и учащиеся справились с поставленной задачей в течение 10 минут. После того, как цели учений были достигнуты, все вернулись в помещение учебного заведения.

Лицей продолжает работать в соответствии с действующим штатным расписанием учебных занятий.