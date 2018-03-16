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В школе на Липчанской поговорили про научные разработки в области здравоохранения
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В школе на Липчанской поговорили про научные разработки в области здравоохранения 

Управа района Некрасовка 16 марта 2018
Фото: Управа района Некрасовка
Серия открытых онлайн-уроков по профессиональной навигации завершилась 15 марта в школе № 2048 района Некрасовка. Темой заключительного урока стала сфера здравоохранения.
Обучающиеся старших классов узнали о том, какие научные разработки охраняют человечество от вирусов и что ждет его в будущем. Также были затронуты важные вопросы, касающиеся выбора профессии. Например, почему инженеры в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи?
Серия тематических уроков по профессиональной навигации была разработана Министерством образования и науки РФ, совместно с порталом «ПроеКТОриЯ». В феврале и марте обучающиеся школы № 2048 приняли участие в четырех онлайн-уроках. (вт)
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