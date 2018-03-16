В школе на Липчанской поговорили про научные разработки в области здравоохранения

Серия открытых онлайн-уроков по профессиональной навигации завершилась 15 марта в школе № 2048 района Некрасовка. Темой заключительного урока стала сфера здравоохранения.

Обучающиеся старших классов узнали о том, какие научные разработки охраняют человечество от вирусов и что ждет его в будущем. Также были затронуты важные вопросы, касающиеся выбора профессии. Например, почему инженеры в сфере здравоохранения сейчас не менее важны, чем врачи?