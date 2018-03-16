Ученики школы №777 взяли «золото» городских соревнований по бадминтону

В воскресенье, 11 марта, Центром патриотического воспитания и школьного спорта при поддержке Национальной федерации бадминтона России были проведены Финальные городские соревнования школьной спортивной лиги по бадминтону среди обучающихся образовательных организаций Департамента образования города Москвы

Победителями стали ученики школы №777 Рязанского района.

— Игры проходили в упорной борьбе, поскольку каждая из команд имела все шансы стать лучшей школой по бадминтону города Москвы, — сообщили в администрации школы.

В итоге места среди команд распределились следующим образом. Золото у школы № 777, на втором месте — команда школы № 967. Бронзовые награды достались представителям школы № 554. (ск)