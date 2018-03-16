Студент из Преображенки занял третье место в региональном этапе олимпиады

Студенты КИГМ № 23 показали лидерские качества на региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства.

Третьекурсник Тимофей Шакиров учится на специальности «Сервис и туризм». В этой деятельности большая конкуренция, поэтому лидером становится тот, кто понимает особенности сферы гостеприимства. Педагоги колледжа умеючи преподносят своим ученикам эту сложную науку. Это ключевое понятие для учебного заведения — оно отражено в названии: Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23.

Студенты побеждают не только в индивидуальном зачете, но и в командном первенстве. Это подтверждает шахматный турнир «Восток» среди юношей, проведенный в рамках XII спартакиады обучающихся и студентов Департамента образования Москвы

Студенческая команда из КИГМ №23 заняла первое место. Отлично показали себя все члены команды: Матвей Николаев, Сулейман Элисханов, Иван Бородин и Алексей Маркушев. Они стали чемпионами востока Москвы.