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Студент из Преображенки занял третье место в региональном этапе олимпиады
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Студент из Преображенки занял третье место в региональном этапе олимпиады 

Управа района Преображенское 16 марта 2018
Фото: Управа района Преображенское
Студенты КИГМ № 23 показали лидерские качества на региональном этапе Всероссийской олимпиады профмастерства.
Третьекурсник Тимофей Шакиров учится на специальности «Сервис и туризм». В этой деятельности большая конкуренция, поэтому лидером становится тот, кто понимает особенности сферы гостеприимства. Педагоги колледжа умеючи преподносят своим ученикам эту сложную науку. Это ключевое понятие для учебного заведения — оно отражено в названии: Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента №23.
Студенты побеждают не только в индивидуальном зачете, но и в командном первенстве. Это подтверждает шахматный турнир «Восток» среди юношей, проведенный в рамках XII спартакиады обучающихся и студентов Департамента образования Москвы.
Студенческая команда из КИГМ №23 заняла первое место. Отлично показали себя все члены команды: Матвей Николаев, Сулейман Элисханов, Иван Бородин и Алексей Маркушев. Они стали чемпионами востока Москвы.
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