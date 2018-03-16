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В Калининградской области началась работа над созданием комплексной программы экологического просвещения
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В Калининградской области началась работа над созданием комплексной программы экологического просвещения 

Мой Калининград 16 марта 2018
Фото: Мой Калининград
Мой Калининград. В Калининграде по инициативе национального парка «Куршская коса» 14 марта состоялся круглый стол по проблемам и перспективе развития экологического образования и просвещения в Калининградской области.
За одним столом впервые собрались специалисты — представители профильных министерств, общего, среднего профессионального и высшего образования, научных и природоохранных организаций, учреждений культуры, эксперты рабочей группы по экопросвещению экологического совета при правительстве Калининградской области, чтобы проанализировать наработанный опыт и наметить дальнейшую стратегию работы.
По общему мнению участников встречи, несмотря на активную работу различных организаций, существуют серьезные проблемы. Принятый в 2012 году закон об экологическом образовании Калининградской области по факту не является рабочим, до сих пор отсутствует комплексная программа непрерывного экологического образования, нет системного эффективного взаимодействия между партнерами, отсутствует практико-ориентированный подход. В результате значимые проекты в области экологического образования реализуются, в основном, по инициативе конкретных людей или благодаря грантам. Примером тому может служить грантовый проект РГО «Открывая заповедный мир», осуществленный национальным парком «Куршская коса» в 2017-2018 годах, прокомментировала собкору в Калининграде сегодня, 16 марта 2018 года, пресс-секретарь нацпарка «Куршская коса» Ольга Большакова.
Качественно изменить ситуацию с целью воспитания экологически грамотного и ответственного поколения можно лишь с помощью системного подхода и объединения усилий.
Обозначив болевые точки, присутствующие договорились о создании рабочих групп для подготовки комплексной образовательной программы «Экология Калининградской области», составления единого календаря экологических акций и мероприятий. В помощь преподавателям будет представлена единая методическая база.
Интересным совместным проектом может стать создание «заповедной» школы (Школы практического природоведения). Рабочая группа, в состав которой вошли представители нацпарка, экоцентра, областного министерства образования, обсуждает положение и программу природоохранной направленности, а в новом учебному году планируется создание профильных классов в некоторых школах области для апробации пилотного проекта.
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