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Минобрнауки не планирует отказываться от школьных психологов
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Минобрнауки не планирует отказываться от школьных психологов 

ТАСС 16 марта 2018
КУРСК, 16 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ не планирует отказываться от школьных психологов и кем-то их заменять, сообщила журналистам в пятницу замминистра образования и науки РФ Ирина Потехина в ходе рабочей поездки в Курскую область.
В конце февраля вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила отказаться от развития школьной психологической службы и вернуть в учебные заведения воспитателей. Она отметила, что соответствующее предложение намерена направить в Минобрнауки, которое в конце 2017 года приняло концепцию развития психологической службы системы образования.
"Я абсолютно убеждена, что психологов в школе не заменит никто, отказываться от них не будем. Сейчас для всех школьников проводим серию открытых уроков по профориентации, на них присутствуют психологи. Я спросила у педагогов, зачем они здесь, мне ответили, что школьные психологи смотрят на реакцию детей, что их цепляет [на уроке]. И это только крошечный пример того, для чего нужны школьные психологи", — сказала Потехина.
По ее словам, сейчас дети сталкиваются с большим потоком информации. «Не все пробираются через стресс. Поэтому рядом с ребенком должен быть взрослый, чтобы пообщаться, помочь. В течение 45 минут [время одного школьного урока] не удается решать ряд проблем», — добавила замминистра.
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