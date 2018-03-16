Онищенко прокомментировал инициативу об отмене ЕГЭ 

Член президиума Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с RT прокомментировал инициативу об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Что касается такого очередного радикального шага, то меньше чем год назад он уже обсуждался. И тогда было принято решение не раскачивать маятник, потому что сам по себе процесс возвращения назад будет очень тяжёлым и сложным. При наличии положительных факторов традиционного экзамена, он, может быть, принесёт больше вреда, чем пользы. Поэтому говорить сегодня о радикальной смене вектора оценки знаний наших детей, наверное, рано и неверно», — сказал он.
Онищенко также добавил, что внесение подобных инициатив на рассмотрение в Госдуму имеет определённую пользу, поскольку позволит ещё раз вернуться к обсуждению оставшихся вопросов по ЕГЭ.
«В этом есть определённый полезный смысл, так как нужно продолжать совершенствовать систему образования и оценки знаний. Но я уверен, что на отмену ЕГЭ сейчас никто не пойдёт, потому что это касается не только школ, но и высших учебных заведений, поскольку и там придётся менять формат, возвращать приёмные экзамены в традиционном режиме», — заключил Онищенко.
Ранее группа депутатов внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене ЕГЭ.