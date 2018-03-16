Онищенко прокомментировал инициативу об отмене ЕГЭ 

«В этом есть определённый полезный смысл, так как нужно продолжать совершенствовать систему образования и оценки знаний. Но я уверен, что на отмену ЕГЭ сейчас никто не пойдёт, потому что это касается не только школ, но и высших учебных заведений, поскольку и там придётся менять формат, возвращать приёмные экзамены в традиционном режиме», — заключил Онищенко.

Онищенко также добавил, что внесение подобных инициатив на рассмотрение в Госдуму имеет определённую пользу, поскольку позволит ещё раз вернуться к обсуждению оставшихся вопросов по ЕГЭ.