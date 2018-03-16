Самарская школа №176 переполнена и вынуждена работать в две смены

«Когда в 1994 году это учебное заведение открывалось, оно было одним из крупнейших в городе, — говорит директор школы Елена Девятова. — Проектная мощность составляла 816 мест. Школа полностью удовлетворяла потребности тогдашнего населения нашего микрорайона. А в этом учебном году ее посещают более 1300 детей. Набор первоклашек в шесть классов мы завершили буквально в считанные минуты. Причем один из них размещать негде. Школа вынуждена работать в две смены. Единственный выход — делать пристрой».

Но положение осложняется тем, что рядом намечено строительство детской поликлиники, в которой у жителей микрорайона тоже острая нужда. Она рассчитана на 500 посещений в смену. Земля под строительство, площадью 26 тысяч квадратных метров, находится в региональной собственности. Возведение коробки планируется начать в этом году, материалы уже завозятся на стройплощадку. Финансирование тоже определено.

Где же возводить пристрой к школе? Этот вопрос не раз обсуждался в различных коридорах власти: профильных министерствах и департаментах, губернской и городской думах.

В итоге было решено 15 марта провести совместное выездное заседание нескольких думских комитетов, чтобы, как значится в протоколе, «обсудить планы использования земельного участка по адресу: Самара, ул. Запорожская, 26 и возможность строительства пристроя к школе № 176 или отдельно стоящего здания для размещения общеобразовательного учреждения».

На мероприятие пригласили представителей профильных министерств и департаментов, а также областных депутатов. Обсуждение было эмоциональным и острым, однако все стороны были нацелены на поиск оптимального решения проблемы.

"Разрастание микрорайона неизменно приводит к росту его населения, — отметил председатель Самарской городской думы Алексей Дегтев . — К сожалению, не всегда бывает, что социальная инфраструктура — детсады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта — соответствует такому росту. Подобная ситуация сложилась и здесь. Всем нам принципиально важно соблюсти конституционные права наших граждан на школьное образование и полноценное медицинское обслуживание. Пристрой к школе необходим. Но чтобы определить его местоположение, нужно создать рабочую группу из высокопрофессиональных специалистов всех заинтересованных сторон".

Ирина Скворцова. "Проект строительства поликлиники уже готов. У нас действительно остался свободным участок площадью в один гектар. Мы готовы передать его под строительство для школы", — сообщила и. о. руководителя департамента фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения регионального Минздрава