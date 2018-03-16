Ещё
Олимпиада кройки и шитья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Олимпиада кройки и шитья 

ТВ-МИГ 16 марта 2018
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса департамент.образование33.рф  Во Владимире подвели итоги III областной Олимпиады по швейному делу между школьниками специальных общеобразовательных учреждений. Само первенство проходило во владимирской школе-интернате №2.
Участие в олимпиаде приняли 13 старшеклассников из 7 школ региона. Соревнования проходили в два тура — теоретический и практический. «В рамках мероприятия организованы мастер-классы как для детей, проходящих испытания, так и для педагогов профессионально-трудового обучения — представителей образовательных организаций — с целью обмена опытом», — сообщается на сайте регионального департамента образования.
Победителями олимпиады стали:
I место — Данильченко Аделина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат №2 г. Владимира».
II место — Барабанова Елизавета (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Кольчугино»), Шмакалина Кристина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат №2 г. Владимира»).
III место — Раева Марина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат г. Кольчугино»), Дикушина Алина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат г. Муром»).
Всем участникам олимпиады вручили памятные подарки и грамоты. Не забыли отметить и заслуги педагогов, подготовивших призёров.
ТВ-МИГ: последние новости
Пожертвования черным налом Вице-губернатор Колков пошел в православную школу Послание Путина затронуло не только Россию, но и весь мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина пожаловалась в ООН84
Россия объявила об ответных мерах против Британии431
Сенатор объяснил закрытие Британского совета27
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля715
В Крыму упрекнули Анкару в провалах в памяти65
Видео
04:58
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля
Происшествия Криминал
03:19
Дайнеко пострадала в страшной аварии
Шоу-бизнес Происшествия
03:04
Страшные тайны: Николай Второй
Общество
03:45
Фанаты с трудом узнали Пугачеву
Шоу-бизнес
01:05
Россия объявила об ответных мерах против Британии
Политика Европа
Химик рассказал о противоядии от «Новичка»
Происшествия Криминал
02:57
Мигранты громят Мадрид из-за «полицейских-убийц»
Происшествия В мире
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение