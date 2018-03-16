Олимпиада кройки и шитья

Фото с ресурса департамент.образование33.рф Во Владимире подвели итоги III областной Олимпиады по швейному делу между школьниками специальных общеобразовательных учреждений. Само первенство проходило во владимирской школе-интернате №2.

Участие в олимпиаде приняли 13 старшеклассников из 7 школ региона. Соревнования проходили в два тура — теоретический и практический. «В рамках мероприятия организованы мастер-классы как для детей, проходящих испытания, так и для педагогов профессионально-трудового обучения — представителей образовательных организаций — с целью обмена опытом», — сообщается на сайте регионального департамента образования.

Победителями олимпиады стали:

I место — Данильченко Аделина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат №2 г. Владимира».

II место — Барабанова Елизавета (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Кольчугино »), Шмакалина Кристина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат №2 г. Владимира»).

III место — Раева Марина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат г. Кольчугино»), Дикушина Алина (ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа — интернат г. Муром »).

Всем участникам олимпиады вручили памятные подарки и грамоты. Не забыли отметить и заслуги педагогов, подготовивших призёров.