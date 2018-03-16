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Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в V Съезде волонтеров
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Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли участие в V Съезде волонтеров 

Твоя Газета 16 марта 2018
Фото: Твоя Газета
В рамках работы волонтерского объединения ученического самоуправления студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» приняли активное участие в V съезде волонтерского движения социального корпуса студенческой молодежи города Москвы. Об этом сообщается на сайте образовательного комплекса.
Представители ОК «Юго-Запад» — Устинова Таисия, Гайфуллина Софья, Ермакова Ирина c преподавателем Борисовой Ларисой Константиновной возложили венки и цветы к памятнику «Павших воинов в годы Великой Отечественной войны», ознакомились с экспозициями «Рузские рубежи» и «Кадетское образование в России». В практической части студенты занимались на мастер-классах по образованию команд, обучались поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, оказанию первой медицинской помощи, обращению с боевым оружием.
В ходе съезда ребята побеседовали с сотрудниками силовых ведомств, особенно запомнилась встреча с генерал-лейтенантом службы внешней разведки. По результатам работы V съезда волонтеров был принят проект концепции развития молодежного волонтерского движения в городе Москве на 2018-2021 гг. Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» получили сертификаты и паспорта волонтеров.
— Наши ребята готовы активно развивать добровольчество, что очень важно для организации волонтерской работы и движения в рамках всего образовательного комплекса, — отметил модератор волонтерского объединения ОК «Юго-Запад», заведующий кафедрой специальной педагогики и инклюзивного образования И. А. Каташев.
Съезд проходил c 5 по 7 марта на базе Центра патриотического воспитания и школьного спорта «Патриот»
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