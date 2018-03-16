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Во Всероссийском фонде образования оценили законопроект об отмене ЕГЭ
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Во Всероссийском фонде образования оценили законопроект об отмене ЕГЭ 

RT на русском 16 марта 2018
Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков в разговоре с RT прокомментировал подготовленный группой депутатов Госдумы законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Правильно сделали, что внесли такой законопроект. То, что ЕГЭ надо немедленно отменять, понимают все педагоги. Тестовая форма не может быть системой оценки знаний, как итоговой. Это подходит только, как промежуточные тесты», — заявил он.
По словам Комкова, этот экзамен не может реально показать тот уровень знаний, который получил ученик на выходе из школы.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы внесёт на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена.
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