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Костромской педагог потерял работу из-за давней судимости
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Костромской педагог потерял работу из-за давней судимости 

Kostroma.Today 16 марта 2018
Фото: Kostroma.Today
Педагог в одной из школ Мантурова потерял работу, узнал KOSTROMA.TODAY. Он не побеспокоился выправить важную справку.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, нарушения Трудового Кодекса обнаружили во время проверки в одной из школ в городе Мантурово.
Справки при трудоустройстве о наличии либо отсутствии судимости не принесли сразу четыре учителя. Дальше — больше.
Как оказалось, уроки у мантуровских мальчишек и девчонок вел мужчина, который когда-то преступил закон. 50-летний мантуровец был судим, по данным областной прокуратуры, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Преступление небольшой тяжести «аукнулось» педагогу через 15 лет.
«При таких обстоятельствах педагог мог быть допущен к работе лишь при наличии соответствующего решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Однако такое решение в отношении него не принималось», — уточнили в прокуратуре области.
За нарушения трудового законодательства будет отвечать администрация образовательного учреждения. Учителя в итоге уволили.
Как узнал KOSTROMA.TODAY, в школе мужчина работал более 10 лет. И за это время сыскал уважение не только коллектива, но и учеников.
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