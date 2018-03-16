Костромской педагог потерял работу из-за давней судимости

Педагог в одной из школ Мантурова потерял работу, узнал KOSTROMA.TODAY. Он не побеспокоился выправить важную справку.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, нарушения Трудового Кодекса обнаружили во время проверки в одной из школ в городе Мантурово

Справки при трудоустройстве о наличии либо отсутствии судимости не принесли сразу четыре учителя. Дальше — больше.

Как оказалось, уроки у мантуровских мальчишек и девчонок вел мужчина, который когда-то преступил закон. 50-летний мантуровец был судим, по данным областной прокуратуры, за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Преступление небольшой тяжести «аукнулось» педагогу через 15 лет.

«При таких обстоятельствах педагог мог быть допущен к работе лишь при наличии соответствующего решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Однако такое решение в отношении него не принималось», — уточнили в прокуратуре области.

За нарушения трудового законодательства будет отвечать администрация образовательного учреждения. Учителя в итоге уволили.

Как узнал KOSTROMA.TODAY, в школе мужчина работал более 10 лет. И за это время сыскал уважение не только коллектива, но и учеников.