Без купюр. Быть или не быть сертификатам дополнительного образования в Югре

На реформу финансирования дополнительного образования детей в России решились лишь несколько регионов, в том числе Югра . Введение сертификатов мощно рекламировали, обещая родителям новые возможности. Как работает система сертификатов, выяснял корреспондент АиФ-Югра

В рамках бюджета

Сертификаты начали внедрять в Югре с сентября 2017 года. Но это не бумажный документ, а доступ в личный кабинет, который заводится на ребёнка на специальном портале. Там можно выбирать программы дополнительного образования из реестра поставщиков, где есть и частные организации, и «оплачивать» их сертификатом. В проект уже включились все муниципальные образования округа. Сертифицировано 2 722 образовательные программы, из них 153 представлены негосударственными организациями.

Каждый участник эксперимента в России определил свой «вес» регионального сертификата. Например, в Астраханской области решили, что сертификат — это право ребенка посещать за бюджетный счет два кружка или две общеразвивающие программы дополнительного образования. В других субъектах РФ установили, что сертификат будет стоить 18, 20 или 30 тысяч рублей.

В Югре за каждым ребенком закрепили норматив бюджетного обеспечения по программам дополнительного образования. При этом стоимость сертификата в муниципалитетах сильно разнится. Причина в том, что финансирование системы сертификации идет только из местного бюджета — дополнительные средства не выделяются ни Федерацией, ни регионом.

Из своего кармана

Однако появление персонифицированных сертификатов, которые дают возможность ребенку получить бесплатно услугу только на определенную сумму, вызвало недовольство. Родители прикинули, что гарантированных бюджетом денег хватит, чтобы их чадо посещало, например, легкоатлетическую секцию и хоровой кружок. А за более затратные занятия, к примеру, теннисом, бальными танцами — придется доплачивать самим. И если раньше дети могли посещать 2-3, а то и 4 кружка в муниципальных организациях, то теперь стоимости сертификата хватает максимум на две секции.

«Реформа ПФДО (персонифицированное финансирование дополнительного образования — прим. ред.) лишает детей из незащищенных слоев общества доступа к бесплатному дополнительному образованию. Стоимость сертификата и программ образования такова, что денег на сертификате хватает лишь на один кружок или студию, если хочешь два или три — плати! Если не имеешь возможности платить 3 тыс. рублей в месяц за один кружок, то попробуй объяснить ребенку, что одновременно лепить из пластилина и заниматься основой робототехники он не может, должен выбрать! Таким образом, образование детей ставится в зависимость от финансовых возможностей родителей! И ни о каком равенстве речи быть не может», — написали родители Ханты-Мансийска в обращении к депутатам окружной думы.

«У нас порой спрашивают: а можно мы год не будем пользоваться сертификатом, накопим деньги на счете, а на следующий год выберем дорогую программу? Это невозможно. Если вы не использовали все средства, на следующий период они не переносятся. А вот куда деваются остатки — нам пока самим неизвестно», — рассказал специалист одного из учреждений.

Кто выиграл?

Муниципальным центрам теперь нужно бороться за детей, чтобы обеспечить педагогов зарплатой, ведь средства сертификатов — это их прежние бюджеты, которые скинули в общую копилку. А вот частные организации в копилку не вкладывались, но получать деньги по сертификатам могут, имея лицензию.

«Пока мы не участвуем в этом проекте, — рассказывает преподаватель частного развивающего центра Ольга Петелина. — Очень много тонкостей, которые непонятны». А вот в центре изучения иностранных языков «Толмач», офисы которого есть в нескольких городах округа, реформой довольны, дети здесь уже активно обучаются по сертификатам.

Выгоду почувствовали и некоторые родители. «По сертификату мой сын-дошкольник посещает пять занятий в центре развития: психолог, логопед, подготовка к школе, моторика и театр. Может быть, программы для дошкольников дешевле. Надеюсь, когда пойдем в школу, проблем не возникнет», — говорит папа будущего первоклассника Дамир Биктимиров из Ханты-Мансийска.

«Мы — многодетная семья, воспитываем четверых детей. И без сертификата нам все кружки не потянуть. А так у моих детей есть возможность не быть ущемленными и заниматься наравне со всеми. Для моей семьи это хорошая помощь. Ходим в Межшкольный учебный комбинат на роботехнику. Ничего не доплачиваем. Моим детям очень нравится. Они многому научились. Им выдают крутые наборы для конструирования плюс планшеты», — рассказывает многодетная мама Ольга Майорова из Ханты-Мансийска.

Однозначно, что новую систему финансирования нужно дорабатывать, чтобы она работала на благо всех детей и не губила немассовые, но нужные программы. Главное, чтобы мнение всех участников проекта услышали.

Мнения:

Заместитель директора МБОУ «Станция юных натуралистов» Наталья Клюшниченко, Ханты-Мансийск:

— Наши программы не рассчитаны на массовость, это скорее индивидуальная исследовательская работа. Поэтому с введением сертификатов финансирование нашего учреждения ощутимо сократилось. Мы не можем заниматься преподаванием английского, подготовкой к школе — а эти направления на сегодня в приоритете у родителей. Именно на них они готовы направлять не только средства с сертификата, но и доплачивать из семейного бюджета.

В течение этого учебного года от нас ушли уже 3 педагога, двое существенно сократили нагрузку. К счастью, у нас осталось финансирование по муниципальному заданию, на котором мы можем вести работу по индивидуальному обучению. Опытнейшие педагоги работают с 2-3 детьми, исследовательские работы которых представляют Югру на всероссийских и международных престижных конкурсах, заслуживают дипломы победителей. Здесь речь идет не о количестве, а о качестве.

Мы понимаем, что должны идти в ногу со временем. В этом учебном году обновили программы, создали новые. Но мы скованы устаревшей материально-технической базой. Например, открыли новую программу «Наука 5+» для старших дошкольников и начальных классов. Там ребята проводят свои первые научные опыты. А вот для детей постарше нужна настоящая химическая лаборатория, для которой у нас сегодня помещения нет. Пока новая система финансирования не позволяет провести модернизацию. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что процесс апробации покажет разработчикам системы, что невозможно все учреждения «загнать» в одни рамки, здесь много тонкостей: город или поселок, массовые или индивидуальные занятия, рисуют дети или занимаются наукой.

Председатель общественного совета при департаменте Ирина Максимова

— Сертификат дополнительного образования — это уникальный механизм ранней профессиональной ориентации детей и подростков. Высоко оценили нашу работу в этом направлении эксперты Новосибирского государственного университета. Кстати, недавняя отраслевая конференция в Москве была посвящена изучению опыта Югры по внедрению сертификата дополнительного образования. Департамент образования и молодежной политики провел большую работу с негосударственными поставщиками услуг, в том числе в сфере культуры и спорта. Их всех надо было обучить. В то же время, считаю, проект требует донастройки, для чего необходимо получить обратную связь от родителей, педагогов, школьников, учесть их замечания, предложения.

Инициатор движения «Семейная ценность Югры», многодетная мама Надежда Пачганова: