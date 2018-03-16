Новые технологии печати материалов ЕГЭ опробовали в Балашихе

В подмосковной Балашихе опробовали новые технологии печати и сканирования экзаменационных материалов единого государственного экзамена, сообщается на официальной странице управления по образованию городского округа в Instagram.

«Городской округ Балашиха принял участие во всероссийской апробации печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзамена», — говорится в сообщении.

В апробации участвовали одиннадцатиклассники, зарегистрированные на сдачу математики профильного уровня.

В общей сложности более 1 200 школьников Балашихи в 13 пунктах прошли процедуру ЕГЭ по новой технологии.

При проведении ЕГЭ в 2018 году все пункты проведения экзаменов Московской области перейдут на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях. На местах будет проводиться сканирование бланков регистрации и бланков ответов, а также их передача в электронном виде в региональный центр обработки информации.

Это позволит повысить информационную безопасность ЕГЭ, сократить возможность влияния человеческого фактора, а также сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места.