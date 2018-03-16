В горах Дагестана отремонтируют сто школ 

«Это Кавказ»: последние новости

В Пятигорске открыли новую школу со спортивным уклоном

Большинство заочников в Кабардино-Балкарском госуниверситете переведут на вечернее обучение

В Махачкале установят первый в Дагестане автоматический наружный дефибриллятор