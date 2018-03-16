В горах Дагестана отремонтируют сто школ 

В течение года в горных районах Дагестана будут отремонтированы 100 школ. Позже к капремонту ветхих зданий образовательных учреждений власти региона планируют привлечь меценатов.
«Сто ветхих школ отремонтируют в течение года, в основном в горных районах… В бюджет заложили 200 миллионов (рублей, — Ред.) на 100 школ. Но дальше мы будем работать, и по концу года, может быть, еще добавим дополнительно. Но в основном это будут делать люди — выходцы (из Дагестана — Ред.), депутаты, члены Совета Федерации, достаточно обеспеченные люди», — сообщил врио главы республики Владимир Васильев. Его слова передает ТАСС.
Всего в регионе в капремонте нуждаются как минимум 300 школ. «Нам нужно сделать рывок, потому что у нас их 300 почти — ветхих, аварийных, пришедших в такое состояние. При этом, конечно, будет финансироваться и строительство больших школ — в Махачкале и других [городах]. Это не связанные вещи, здесь дополнительные ресурсы подтягиваются», — отметил Васильев.
13 марта о проблеме состояния школ в регионе говорили во время встречи президента РФ Владимира Путина с общественниками республики.