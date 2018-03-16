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Астрономию в школах помогает возродить Новосибирский планетарий
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Астрономию в школах помогает возродить Новосибирский планетарий 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
14 марта в Новосибирске состоялась встреча исследователей и педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, посвященная опыту введения предмета астрономия в практику российских школ. В ходе экспертной дискуссии было представлено второе дополненное издание учебника астрономии для 10-11 классов Виктора Чаругина, сообщает группа компаний «Просвещение».
Для проведения мероприятия Новосибирск был выбран неслучайно. В Новосибирской области накоплен уникальный опыт астрономических исследований, а многие учителя-практики не прекращали преподавать астрономию. Большой новосибирский планетарий — самый крупный астрофизический центр за Уралом.
Справка. В 2017/2018 учебном году астрономия вернулась в российские школы после долгого перерыва. Это объясняется не только необходимостью подготовки специалистов для сохранения России статуса космической державы, но и тем, что астрономия дает школьникам целостное научное представление о мире.
Летом 2017 года издательством «Просвещение» был выпущен учебник астрономии Виктора Чаругина, подготовленный с учетом последних достижений мировой науки. В марте 2018 года вышло второе дополненное издание этого учебника. «Именно Новосибирская область стала первой территорией России, от которой мы получили конструктивные и очень полезные замечания по доработке учебника. Многие из них были учтены», — отметила заместитель управляющего директора «Просвещения» Ольга Котляр.
Согласно опросам ВЦИОМ, в 2007 году 29% россиян считали, что Солнце вращается вокруг Земли, а в 2011 году уже 33% россиян придерживались этой точки зрения. Ранее корреспондент VN.ru обсудил с директором Большого новосибирского планетария Сергеем Масликовым, почему среди сибиряков в последнее время стала популярна теория «плоской Земли».
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