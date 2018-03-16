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В «Омскэнерго» провели интерактивные уроки для школьников
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В «Омскэнерго» провели интерактивные уроки для школьников 

АиФ-Омск 8 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Первый в этом году интерактивный урок прошел в школе № 109. Шестиклассники узнали о том, как электроэнергия приходит к ним в дома, попробовали сами получать электроэнергию из яблок и лука, «строить» модели гидроэлектростанции, линии электропередач, на скорость облачаться в спецодежду.
Активное участие в проведении занятий приняли молодые специалисты «Омскэнерго». Специально для того, чтобы наглядно продемонстрировать ребятам беспроводные технологии использования электроэнергии, они сконструировали трансформатор Никола Тесла.
Энергетика — это интересно и увлекательно, теперь уверены школьники.
— Нам было очень интересно узнать, откуда берется электричество, как оно попадает в наши дома, и как им нужно пользоваться, — поделился впечатлениями ученик 6 класса школы №109 Кирилл Башинский. — А еще я с удивлением узнал, что фрукты и овощи могут проводить электричество, и даже сам попробовал провести такой опыт. Это было здорово!
По мнению педагогов, уроки, которые проводят специалисты «Омскэнерго», помогут школьникам в учебе и расширят их кругозор, ведь опыт проведения подобных занятий показывает, что дети лучше усваивают и запоминают информацию в процессе совместного творчества с элементами игры.
— Ребята активно принимали участие в мероприятии, узнали для себя много нового. Даже я взяла бы для себя на вооружение этот опыт, чтобы была наглядность, и дети активно участвовали, — признается Надежда Каширцева, учитель математики школы № 109. — Кроме того, общаясь с энергетиками, ребята узнают об их работе, перспективах профессионального и карьерного роста, думаю, что в будущем это поможет некоторым из них в выборе профессии.
Планируется, что в течение года специалисты «Омскэнерго» проведут интерактивные занятия и экскурсии для учеников средних классов и старшеклассников различных школ города.
Выпускников, которые хотят получить профессию энергетика, ждет специальное профориентационное тестирование, затем те, кто успешно сдаст ЕГЭ, получат возможность обучаться в вузах и средних учебных заведения по целевым направлениям от филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Омскэнерго».
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