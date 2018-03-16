В Китае насчитывается 1800 конфуцианских школ

Пекин, 16 марта / Синьхуа / — По сообщению Китайского фонда Конфуция, в КНР было создано 1800 конфуцианских школ, в том числе 123 — в сельских районах страны.

Фонд начал создавать подобные школы в 2014 году в целях содействия развитию традиционной китайской культуры. Первая школа была создана в городе Цзинань — административном центре провинции Шаньдун.

Как сообщил генеральный директор фонда Ван Дацянь, организация планирует построить 10 тыс. таких школ в Китае.

Китайский фонд Конфуция был учрежден в 1984 году. Он является общенациональной научной организацией, поддерживающей конфуцианские исследования и распространение китайской культуры. -0-