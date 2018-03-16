Ещё
В Китае насчитывается 1800 конфуцианских школ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае насчитывается 1800 конфуцианских школ 

ИА Синьхуа 9 часов назад
Пекин, 16 марта /Синьхуа/ — По сообщению Китайского фонда Конфуция, в КНР было создано 1800 конфуцианских школ, в том числе 123 — в сельских районах страны.
Фонд начал создавать подобные школы в 2014 году в целях содействия развитию традиционной китайской культуры. Первая школа была создана в городе Цзинань — административном центре провинции Шаньдун.
Как сообщил генеральный директор фонда Ван Дацянь, организация планирует построить 10 тыс. таких школ в Китае.
Китайский фонд Конфуция был учрежден в 1984 году. Он является общенациональной научной организацией, поддерживающей конфуцианские исследования и распространение китайской культуры. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Отборочный тур 18-го Всекитайского детско-юношеского конкурса роботов прошел в Ланьчжоу Обучение музыкальной драме сицзюй в школах Цзянъиня Великобритания вводит жесткие меры в отношении России после инцидента с отравлением бывшего разведчика в Лондоне
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России342
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям192
Атомные подлодки РФ дошли до США190
Люди согрешили с денисовцами дважды27
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео541
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
02:27
На горнолыжном курорте в Грузии произошла авария
Происшествия
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение