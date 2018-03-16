Во Владивостоке пройдет седьмая конференция АТЭС по образованию

Такое решение принято на заседании рабочей группы по развитию человеческих ресурсов АТЭС, которое состоялось в Папуа — Новой Гвинее

Индонезия и "Рабочая группа рассмотрела предложение России провести конференцию АТЭС по образованию в ДВФУ и внесла мероприятие в официальный график событий форума на 2018 год. Нашу инициативу активно поддержали Китай Таиланд . В этом году международную конференцию решено посвятить вызовам, которые стоят перед высшим образованием в странах АТР в цифровую эпоху", — сказал заместитель проректора по международным отношениям ДВФУ Евгений Власов , который представил Россию на заседании группы.

В конференции примут участие официальные делегации министерств образования более 15 стран, ректоры вузов-участников Ассоциации ведущих университетов АТР (APRU), преподаватели, ученые и эксперты. Среди тем — промышленная революция, цифровизация высшего образования, образовательная дипломатия, научное сотрудничество.

Рекомендации и предложения по результатам конференции представят на итоговом саммите АТЭС в ноябре 2018 года в Папуа — Новой Гвинее с участием лидеров стран.