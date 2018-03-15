Ещё
Специальные экоуроки помогут школьникам Подмосковья обучиться раздельному сбору мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специальные экоуроки помогут школьникам Подмосковья обучиться раздельному сбору мусора 

РИАМО 20 часов назад
Фото: РИАМО
Всероссийский проект экокласс.рф приглашает учителей Московской области провести экологические уроки серии «Разделяй с нами» для школьников 7-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы движения «ЭКА».
Цель уроков — в интерактивной и увлекательной форме показать системные способы решения проблемы мусора и вовлечь школьников в раздельный сбор отходов.
«После регистрации на сайте разделяйснами.рф учителя получают доступ к материалам для проведения занятия: методическому и видеогиду, анимированной презентации и красочным материалам для выполнения интерактивных заданий. После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии с лучшими фотографиями, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы», — сказала координатор экоурока «Разделяй с нами» Эльвира Зинатуллина.
Первый урок знакомит с понятиями раздельного сбора и переработки отходов, дает понимание, что каждый человек может предпринять для решения проблемы мусора.
Второй урок знакомит с мировым опытом в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья и простыми экопривычками для сокращения отходов в быту.
Третий урок знакомит с основными принципами жизни в стиле «ноль отходов» и способами дарить вещам вторую жизнь.
В уроках уже приняли участие около 700 тысяч школьников по всей стране.
РИАМО: последние новости
Законопроект об отмене ЕГЭ внесут на рассмотрение в Госдуму Почти 400 учреждений Москвы оборудуют в рамках проекта «Техносфера современной школы» В Пушкине проходит финал всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП26
Порошенко поставили ультиматум по Крыму257
Умер Александр Павловский11
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина140
Мясорубка в Гудаури60
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение