Специальные экоуроки помогут школьникам Подмосковья обучиться раздельному сбору мусора

Всероссийский проект экокласс.рф приглашает учителей Московской области провести экологические уроки серии «Разделяй с нами» для школьников 7-11 классов, говорится в сообщении пресс-службы движения «ЭКА».

Цель уроков — в интерактивной и увлекательной форме показать системные способы решения проблемы мусора и вовлечь школьников в раздельный сбор отходов.

«После регистрации на сайте разделяйснами.рф учителя получают доступ к материалам для проведения занятия: методическому и видеогиду, анимированной презентации и красочным материалам для выполнения интерактивных заданий. После проведения урока все учителя, приславшие отзыв о проведенном занятии с лучшими фотографиями, получат почетный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы», — сказала координатор экоурока «Разделяй с нами» Эльвира Зинатуллина.

Первый урок знакомит с понятиями раздельного сбора и переработки отходов, дает понимание, что каждый человек может предпринять для решения проблемы мусора.

Второй урок знакомит с мировым опытом в сфере обращения с отходами, технологиями переработки вторсырья и простыми экопривычками для сокращения отходов в быту.

Третий урок знакомит с основными принципами жизни в стиле «ноль отходов» и способами дарить вещам вторую жизнь.

В уроках уже приняли участие около 700 тысяч школьников по всей стране.