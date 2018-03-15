Дмитрий Азаров проголосует в своей родной школе №132

Врио губернатора Самарской области рассказал, где он собирается исполнить свой гражданский долг. Избиратели смогут встретить Дмитрия Азарова на выборах президента в школе №132. Об этом глава региона сообщил в эфире программы «Главная тема» на канале Россия-24.

— Голосовать я буду в своей родной школе № 132. 18 марта я приду на избирательный участок, где обязательно увижу своих учителей, друзей детства, соседей, — рассказал Дмитрий Азаров.

Также по теме: «С вами будет говорить Дмитрий Азаров»: врио губернатора приглашает самарцев на выборыОн отметил, что все, с кем он знаком, обязательно придут на избирательные участки.

— Это люди ответственные, с четкой гражданской позицией. Каждый на своем месте делает все, чтобы уровень благосостояния людей рос, чтобы они получали качественную медицинскую помощь, качественную услугу, продукт. И эта ответственность передается детям. Я когда-то ходил на выборы со своими родителями. Прекрасная традиция, — рассказал врио губернатора.