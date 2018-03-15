Исследователи доказали эффективность онлайн-образования

Результаты студентов не зависят от того, в какой форме — онлайн или оффлайн — проходит обучение. К такому выводу пришли исследователи из Высшей школы экономики , которые оценили эффективность массовых открытых онлайн-курсов (МООК) в трёх университетах. Сможет ли удалённое образование полностью заменить традиционный формат — в материале RT.

Проект «Исследование новых форм организации образовательного процесса с использованием открытых онлайн-курсов» был реализован Высшей школой экономики совместно с Уральским федеральным университетом по заказу Министерства образования и науки . В рамках проекта было проведено первое экспериментальное исследование, посвященное изучению эффективности массовых открытых онлайн-курсов как альтернативы традиционным университетским курсам.

Студентам трёх региональных вузов, обучающимся по направлению «машиностроение» и «строительство» было предложено изучить два обязательных курса в разных форматах. Участников исследования случайным образом разделили на три группы: первая проходила обучение в традиционном формате, вторая смотрела лекции онлайн и приходила на очные семинары, третья — осваивала весь курс онлайн, общаясь с преподавателями только на форуме.

Предварительно все студенты прошли тест на знания, а также психологические тесты. В частности, определялся уровень прокрастинации участников, учебной мотивации и саморегуляции. Тесты помогли добиться того, чтобы состав трёх групп не отличался значительно по полученным баллам ЕГЭ, предыдущему опыту прохождения онлайн-курсов, а также полу и возрасту.

Студенты двух вузов слушали курс «Инженерная механика», студенты третьего — курс «Технология конструкционных материалов». Они были разработаны преподавателями УрФУ в рамках ФГОС по выбранным направлениям подготовки.

После завершения курса студенты всех трёх групп сдавали один и тот же экзамен. Результаты показали, что формат обучения не влияет на уровень освоения дисциплины, также не зафиксированы различия в субъективной оценке студентами своих знаний по курсу в зависимости от способа освоения материала.

«Массовая, доступная альтернатива»

По мнению редактора международного рейтинга вузов Round University Ranking Олега Соловьёва , результаты исследований говорят об окончании «эры господства очного образования».

«Результаты могут показаться удивительными апологетам как онлайн, так и традиционного очного образования. С одной стороны, получается, что MOOК-курсы, которые вот-вот должны произвести революцию и дать образование уровня Гарварда и MIT миллиарду человек, не являются новым витком развития человечества. С другой стороны, эра господства очного образования явно закончена, хотя бы потому, что появилась массовая, доступная альтернатива, которая по эффективности, как минимум, сопоставима с очным образованием», — считает Соловьев.

«Безусловно, онлайн-образование даёт колоссальные возможности. Человек в любой точке мира может слушать лекции лучших специалистов, задавать вопросы, общаться с единомышленниками», — говорит директор LEGO Education в России и СНГ Ольга Ломбас.

Однако, по мнению эксперта, в ряде дисциплин наилучшие результаты могут достигаться при сочетании разных форматов обучения. «К примеру, мы занимаемся направлением робототехники. В основе этих курсов лежит проектная деятельность, которая позволяет развивать практические навыки работы в команде, коммуникативные компетенции, исследовательскую и презентационную деятельность, развивает социальный и эмоциональный интеллект. Необходимо находить оптимальное сочетание теории и практики», — считает специалист.

Вице-президент по стратегическому маркетингу издательства «Просвещение» Алексей Шаповалов отмечает, что онлайн обучение постепенно становится частью образовательного процесса. В то же время он считает, что этот формат не заменит традиционные оффлайн-курсы.

«Важно отметить, что онлайн образование не заменит оффлайн-формы, но будет серьёзным дополнением, с одной стороны, усиливающим и углубляющим получаемые знания, а с другой серьёзно расширяющим доступ к информации и лучшим преподавателям ученикам в труднодоступных регионах, малокомплектные школах, не имеющих возможность посещать учебные заведения», — отметил Алексей Шаповалов.

Мировой опыт — дебаты и практика

Эффективность онлайн-образования пытаются оценить в разных странах, не только в России. Недавно исследователи из Орегонского университета США рассказали о результатах тестирования, которое длилось три года. В проекте участвовали 2300 школьников и 71 преподаватель. Все ученики получили ноутбуки и планшеты с установленными на них программами обучения — по сути, интерактивными учебниками с возможностью просмотра видеоматериалов, прослушивания текстов, обучающих игр и соревнований с одноклассниками. По итогам эксперимента, ученики повысили свой средний балл на 15-18% в зависимости от предмета. В группе, которая всё это время занималась по обычным учебникам, успеваемость выросла лишь на 5%.

Вопрос о перспективах использования массовых онлайн-курсов в традиционных образовательных программах вызывает оживленные дискуссии в профессиональной среде, есть много сторонников и противников этой идеи. Противники онлайн-обучения говорят о том, что студенты не смогут усвоить материал с той же эффективностью, что и при традиционном обучении. Однако, как показывают исследования, этот тезис на практике не подтверждается.

Сторонники массовых онлайн-курсов в качестве основного аргумента «за» приводят возможность учиться у лучших преподавателей ведущих вузов. Также онлайн-обучение в перспективе позволит обеспечивать одинаково качественное образование всем людям, независимо от географических, экономических и социо-культурных ограничений.

Начать со школы

Технологии онлайн-обучения постепенно внедряются также в российских школах. В конце прошлого года началась апробация проекта «Российская электронная школа». Он был запущен в рамках исполнения указа президента России Владимира Путина о создании открытого информационно-образовательного портала, содействующего реализации образовательных программ начального, основного и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Проект собрал курс школьных уроков от лучших учителей страны, фактически удалось создать онлайн-платформу, где объединены ученики, родители и педагоги, которые могут находиться в разных городах и регионах, но участвовать в едином образовательном процессе.

«На философском факультете МГУ онлайн-образование хорошо зарекомендовало себя в подготовке абитуриентов к ЕГЭ и дополнительному вступительному испытанию по обществознанию. Лекции онлайн читаются абитуриентам, живущим далеко от Москвы и лишённым возможности встречаться с преподавателем очно. Лекции представляют собой чередование монолога с общением в чате или, чаще, по скайпу», — рассказывает Дарья Лунгина, доцент философского факультета МГУ.

Однако уже непосредственно при обучении в вузе онлайн-технологии на факультете не применяются: по мнению преподавателя, на этом направлении важен непосредственный контакт студентов с наставниками. «И философские, и культурологические специальности состоят не только в передаче информации от знатока к реципиенту, но в восприятии и усвоении тех моментов, которые несёт с собой авторитет учёного и которые нельзя отделить от его личности и живого присутствия», — говорит Дарья Лунгина.

Исследователи из НИУ ВШЭ также отмечают, что некоторые МООК могут оказаться более сложными для прохождения только в формате онлайн. Кроме того, пока результаты нельзя распространить на неинженерные специальности. Тем не менее разработанная методика позволяет провести аналогичные эксперименты в самых разных университетах, сравнить результаты и со временем оценить, на каких направлениях использование онлайн-курсов наиболее эффективно, а где лучшие результаты дает оффлайн-обучение или смешанный формат.

«У онлайн-метода обучения много привлекательных достоинств — мобильность, доступность, удобство. Он представляет комплекс дидактических функций, это сообщение знаний, повторение, контрольные программы. Метод отлично подойдёт для повышения квалификации, качества и уровня знаний в областях, в которых человек уже ориентируется», — считает генеральный директор онлайн-платформы «Викиум» Сергей Белан.

Однако, по мнению эксперта, самостоятельное обучение с нуля в формате онлайн может оказаться сложным для некоторых учеников. «Это не всем легко дается, может не хватать мотивации, какие-то моменты могут быть непонятны. Поэтому правильно дать возможность получить обратную связь от преподавателя онлайн, например, через скайп-звонок», — добавил эксперт.