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В Пушкине проходит финал всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире»
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В Пушкине проходит финал всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире» 

РИАМО 21 час назад
Фото: РИАМО
В Московском областном региональном центре президентской библиотеки в Пушкине проходит финальный этап всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Олимпиада проходит в три этапа, два из которых — заочные. Решающее тестирование проводится в заочно-очном формате на 13 площадках по всей стране.
«В третий этап олимпиады в 2018 году прошли 199 участников, и более 30 человек заявили о своем желании пройти заключительное тестирование в Пушкинском библиокомплексе. И среди них не только жители Москвы и Московской области. В подмосковный региональный центр приехали ребята из Владимира, Орска, Курска, Волгограда. Те, кто выбрал своим предметом историю и обществознание, прошли тестирование 13 и 14 марта, а 15 марта — финал по русскому языку», — говорится в сообщении.
Олимпиада, которая организована Президентской библиотекой и проводится ежегодно, позволяет старшеклассникам не просто проверить свои знания по истории, обществознанию и русскому языку, но и получить дополнительные баллы ЕГЭ, привилегии при поступлении в вузы, например, на факультет Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге.
«Московский областной региональный центр Президентской библиотеки второй год подряд принимает участие в проведении всероссийской олимпиады «Россия в электронном мире», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
По ее словам, за это время увеличилось как общее количество участников конкурса, так и тех, кто, дойдя до финала, всем площадкам предпочитает именно площадку в городе Пушкино.
«Здесь удобный зал, современное оборудование, уютная атмосфера. После решения заданий финала ребята могут познакомиться с книгами из библиотеки эксклюзивных изданий мировой классики. Эта библиотека дополнена альбомами, посвященными величайшим музеям мира, которые изданы ограниченным тиражом, а также книгами по истории России», — заключила министр.
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