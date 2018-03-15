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Десятки городских школ нуждаются в проведении капитального ремонта, — Пушкин
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Десятки городских школ нуждаются в проведении капитального ремонта, — Пушкин 

Newsroom24 21 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба городской Думы, об этом председатель постоянной комиссии по социальной политике Василий Пушкин рассказал журналистам, подводя итоги прошедшего заседания.
По его словам, директор департамента образования администрации города Ирина Тарасова заявила, что 608 млн рублей из облбюджета, которые должны были выделить на капремонт городских школ, направят на строительство ясельных групп в детсадах в связи с принятием новой федеральной программы.
"Школы, некоторые из которых 30-х и 40-х годов постройки, нуждаются в капитальном ремонте, а выделенных средств не хватает, поэтому депутаты — члены комиссии по социальной политике, решили, что обратимся к председателю городской Думы, чтобы вопрос этот был включен в повестку предстоящего заседания", — заявил Пушкин.
Депутата, в частности, интересует, будет ли проводиться капремонт тех 32 школ, проекты на которые уже подготовлены, а также будет ли обеспечено запланированное на 2018 год финансирование в размере 167 млн рублей.
"Я не сомневаюсь в том, что будут найдены дополнительные средства на текущий и капитальный ремонт, потому что в прошлом году первоначально запланированные расходы на эти цели были увеличены в течение года", — выразил свое мнение председатель комиссии.
По его словам, на заседании гордумы депутаты могут обратиться в Заксобрание с просьбой о выделении городу дополнительного финансирования на капремонт школ.
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