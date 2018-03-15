В Военно-медицинской академии пройдет День открытых дверей

Всем желающим будут доведены условия поступления в ВМА для обучения в качестве курсантов, в том числе об организации профессионального отбора, а также условия приема на факультет гражданских врачей.

31 марта в Военно-медицинской академии (ВМА) им. С. М. Кирова пройдет День открытых дверей: для гостей запланированы встречи с профессорско-преподавательским составом академии, посещение мест обучения и проживания курсантов.

На встрече прозвучат доклады об истории создания, развитии и современном состоянии академии, будет подробно рассказано об особенностях обучения курсантов на факультетах подготовки врачей и факультете среднего профессионального образования.

В ходе встречи всем желающим будут доведены условия поступления в академию для обучения в качестве курсантов, в том числе об организации профессионального отбора, а также условия приема на факультет гражданских врачей.

На обзорной экскурсии по академии можно будет увидеть старейшие кафедры, которые размещены в здании бывшего естественно-исторического института, построенного в XIX веке. В исторических аудиториях и сейчас проходят лекции и занятия.

Военно-медицинская академия осуществляет набор курсантов для обучения по программам высшего и среднего профессионального образования:

По специальностям «Лечебное дело» и «Медико-профилактическое дело» — высшее образование, срок обучения составляет 6 лет, по специальностям «Стоматология» и «Фармация» — 5 лет. Для среднего профессионального образования по специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Фельдшер» срок обучения — 3 года 10 месяцев. Целевое предназначение выпускников академии — служба в войсках (во флоте) на врачебных (провизорских) и фельдшерских должностях в медицинской роте бригады, медицинском взводе батальона, на кораблях и в частях ВМФ, в подразделениях медицинского снабжения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Кроме того, Военно-медицинская академия проводит набор и обучение гражданских врачей на платной основе по специальности «Лечебное дело» со сроком обучения 6 лет и «Стоматология» и «Фармация» — 5 лет. Вступительные экзамены на факультет проводятся по результатам ЕГЭ.