День православной книги прошел в школе №2122

Фото: официальная страница школы №2122 в социальных сетях

Урок приуроченный ко Дню православной книги состоялся в школе №2122. Об этом 13 марта сообщили на официальной странице образовательного учреждения в социальных сетях.

На познавательный час к ученикам 4 «б1» класса была приглашена историк-архивист Храма святой преподобомученицы великой княгини Елисаветы Наталья Папкова.

Ребята узнали о летописях и рукописных книгах. Сотрудница храма рассказала о том, как создавался пергамент и первые чернила, что использовали для украшения православных книг. Дети сами, используя буквы алфавитов «Кириллица» и «Глаголица», пробовали написать свои имена.