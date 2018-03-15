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День православной книги прошел в школе №2122
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День православной книги прошел в школе №2122 

Администрация городского округа Щербинка 22 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальная страница школы №2122 в социальных сетях
Урок приуроченный ко Дню православной книги состоялся в школе №2122. Об этом 13 марта сообщили на официальной странице образовательного учреждения в социальных сетях.
На познавательный час к ученикам 4 «б1» класса была приглашена историк-архивист Храма святой преподобомученицы великой княгини Елисаветы Наталья Папкова.
Ребята узнали о летописях и рукописных книгах. Сотрудница храма рассказала о том, как создавался пергамент и первые чернила, что использовали для украшения православных книг. Дети сами, используя буквы алфавитов «Кириллица» и «Глаголица», пробовали написать свои имена.
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