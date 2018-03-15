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Жителей Молжаниновского района в день выборов ждет обширная развлекательная программа
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Жителей Молжаниновского района в день выборов ждет обширная развлекательная программа 

Префектура САО города Москвы 22 часа назад
В это воскресенье, 18 марта 2018 года, на территории ГБОУ «Школа Перспектива», по адресу ул. Синявинская, д 11а, б., в течение всего дня будут проходить различные мероприятия для детей и их родителей.
На школьном стадионе на радость детворе установят настоящий воздушный шар. Для любителей автотехники запланирована работа выставки эксклюзивных автомобилей. Участников праздника порадует своим выступлением военный оркестр, который с 10 до 12 будет выступать перед школой на уличной сцене.
Для детей в течение дня будут проходить спортивные игры, спартакиады, всевозможные мастер-классы, викторины, а так же игра в пейнтбол. В актовом зале школы в 14-00 гостей ждет творческая встреча для детей и их родителей с основателем легендарного киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, а в 16-00 концерт-встреча с телеведущим и актером Александром Олешко. Восстановить силы участников такой обширной развлекательной программы поможет полевая кухня и горячий чай.
Кроме того, на территории школы 17-18 марта пройдет фестиваль продуктов «МосЕда». Жители района за два дня работы фестиваля смогут попробовать и по достоинству оценить предложенную продукцию российских производителей.
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