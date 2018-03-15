Школьники Бескудниковского района посетили Государственный исторический музей «Храм Василия Блаженного»

В рамках образовательной экскурсионной программы по изучению истории России в государственных исторических музеях города Москвы городского проекта ДОгМ и «Центра патриотического воспитания и школьного спорта» ученики 9-х классов школы №1592 в сопровождении учителей посетили Государственный исторический музей «Храм Василия Блаженного».

Образовательная программа «Сокровища и тайны Покровского собора» раскрыла ребятам неповторимый силуэт собора, необычную архитектуру, таинственные галереи и переходы. В ходе программы участники узнали, какова была роль Покровского собора в русской истории и культуре, по какой причине он стал одним из символов России, сколько куполов у храма, в каком порядке они располагаются, и как зодчие смогли объединить девять церквей в единый ансамбль.

Все участники экскурсии, изучая историю храма, испытали огромное чувство гордости за великое историческое прошлое России. На ребят экскурсия произвела неизгладимое впечатление.

Многие здесь были в первый раз и уходили домой с желанием прочитать дополнительную литературу о Соборе и вернуться сюда снова.