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Школьники Бескудниковского района посетили Государственный исторический музей «Храм Василия Блаженного»
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Школьники Бескудниковского района посетили Государственный исторический музей «Храм Василия Блаженного» 

Префектура САО города Москвы 22 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В рамках образовательной экскурсионной программы по изучению истории России в государственных исторических музеях города Москвы городского проекта ДОгМ и «Центра патриотического воспитания и школьного спорта» ученики 9-х классов школы №1592 в сопровождении учителей посетили Государственный исторический музей «Храм Василия Блаженного».
Образовательная программа «Сокровища и тайны Покровского собора» раскрыла ребятам неповторимый силуэт собора, необычную архитектуру, таинственные галереи и переходы. В ходе программы участники узнали, какова была роль Покровского собора в русской истории и культуре, по какой причине он стал одним из символов России, сколько куполов у храма, в каком порядке они располагаются, и как зодчие смогли объединить девять церквей в единый ансамбль.
Все участники экскурсии, изучая историю храма, испытали огромное чувство гордости за великое историческое прошлое России. На ребят экскурсия произвела неизгладимое впечатление.
Многие здесь были в первый раз и уходили домой с желанием прочитать дополнительную литературу о Соборе и вернуться сюда снова.
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