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МАИ привлекает талантливых школьников Подмосковья к участию в инженерных проектах вуза
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МАИ привлекает талантливых школьников Подмосковья к участию в инженерных проектах вуза 

Префектура САО города Москвы 22 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
12 марта в Московском авиационном институте состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и администрацией Волоколамского муниципального района. Новый формат сотрудничества позволит МАИ привлекать талантливых школьников Подмосковья к участию в инженерных проектах университета.
В рамках соглашения МАИ организует работу инженерных классов в школах Волоколамского района, будет развивать кружки по авиамоделированию, 3D-технологиям и робототехнике. Кроме того, волоколамские школьники смогут участвовать в тематических сменах МАИ в «Артеке», Образовательном центре «Сириус», программах МАИ на базе кванториумов, олимпиадах и других интересных мероприятиях.
Также в рамках соглашения предусмотрено развитие туристического кластера в районе аэродрома МАИ в Алферьево, что позволит привлекать на эту площадку туристические группы, участников соревнований регионального, всероссийского и международного уровней.
Комментирует ректор МАИ Михаил Погосян: «МАИ и Администрацию Волоколамского района связывает долгосрочное сотрудничество, которое касается проведения мероприятий как на аэродроме МАИ в „Алферьево“, так и на других площадках района. Сегодня мы расширяем это сотрудничество. В течение года мы с Администрацией района работали над тем, как наиболее эффективно организовать работу со школьниками, талантливыми и мотивированными будущими студентами. Сотрудничество с МАИ открывает большие образовательные и профессиональные перспективы для школьников и жителей Волоколамского района».
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