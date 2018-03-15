МАИ привлекает талантливых школьников Подмосковья к участию в инженерных проектах вуза

12 марта в Московском авиационном институте состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и администрацией Волоколамского муниципального района. Новый формат сотрудничества позволит МАИ привлекать талантливых школьников Подмосковья к участию в инженерных проектах университета.

В рамках соглашения МАИ организует работу инженерных классов в школах Волоколамского района, будет развивать кружки по авиамоделированию, 3D-технологиям и робототехнике. Кроме того, волоколамские школьники смогут участвовать в тематических сменах МАИ в «Артеке», Образовательном центре «Сириус», программах МАИ на базе кванториумов, олимпиадах и других интересных мероприятиях.

Также в рамках соглашения предусмотрено развитие туристического кластера в районе аэродрома МАИ в Алферьево, что позволит привлекать на эту площадку туристические группы, участников соревнований регионального, всероссийского и международного уровней.