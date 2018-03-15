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Симуляционный центр непрерывного медицинского образования открыт в Нижнем Новгороде
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Симуляционный центр непрерывного медицинского образования открыт в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 22 часа назад
Фото: Newsroom24
15 марта в Центре инновационного развития медицинского приборостроения ННГУ в Нижнем Новгороде открылся Симуляционный центр непрерывного медицинского образования.
Как сообщает сайт Университета, это современный центр постдипломного медицинского образования, на базе которого будет проводиться профессиональная подготовка врачей разных специальностей, фельдшеров скорой медицинской помощи и медицинских сестёр на мировом уровне.
Более 1000 кв. м. центра оснащены самым высокотехнологичным оборудованием, что позволит курсантам повысить свои теоретические знания и отработать практические навыки.
В Нижегородской области ННГУ им. Н. И. Лобачевского открывает первый центр подобного уровня оснащенности. Данная площадка предназначена не только для специалистов Нижегородской области, но и соседних областей.
В открытии центра приняли участие министр здравоохранения Нижегородской области Антон Шаклунов, ректор Университета Лобачевского Евгений Чупрунов, главный специалист по медицинской реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
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