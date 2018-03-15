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Ученики школы №771 в Дмитровском посетили чемпионат «Профессионалы будущего»
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Ученики школы №771 в Дмитровском посетили чемпионат «Профессионалы будущего» 

Управа района Дмитровский города Москвы 23 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Учащиеся 7 «В» класса школы № 771 в Дмитровском районе посетили павильон № 75 на ВДНХ, где проходил IV Национальный чемпионат «Профессионалы будущего». Волонтеры ознакомили ребят с новейшими технологиями в различных областях человеческой деятельности. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В этом же павильоне проводили мастер-класс повара, которые не устояли перед желанием ребят самим заняться приготовлением обеда, — поделился сотрудник администрации. — После этого ученики отправились в павильон робототехники, где узнали много нового о новейших разработках и технологиях.
Напомним, школа № 771 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)
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