Ученики школы №771 в Дмитровском посетили чемпионат «Профессионалы будущего»

Учащиеся 7 «В» класса школы № 771 в Дмитровском районе посетили павильон № 75 на ВДНХ, где проходил IV Национальный чемпионат «Профессионалы будущего». Волонтеры ознакомили ребят с новейшими технологиями в различных областях человеческой деятельности. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В этом же павильоне проводили мастер-класс повара, которые не устояли перед желанием ребят самим заняться приготовлением обеда, — поделился сотрудник администрации. — После этого ученики отправились в павильон робототехники, где узнали много нового о новейших разработках и технологиях.

Напомним, школа № 771 находится по адресу ул. Софьи Ковалевской, дом 8а. (мю)