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Кавказский научно-образовательный математический центр открылся в Адыгее
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Кавказский научно-образовательный математический центр открылся в Адыгее 

ТАСС 22 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
МАЙКОП, 15 марта. /ТАСС/. Официальное открытие регионального научно-образовательного математического центра «Кавказский математический центр Адыгейского госуниверситета» в четверг приурочили к заседанию президиума Совета ректоров вузов Кубани и Адыгеи в столице республики.
"Поздравляю всех с этим значимым для Кавказского региона событием. Одно из направлений работы нового математического центра — взаимодействие с общеобразовательными организациями для развития способностей одаренных детей юга России. Это во многом будет способствовать подготовке будущих научных кадров для страны", — сообщил на заседании ректоров глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Как прокомментировал ТАСС ректор Адыгейского госуниверситета (АГУ) Рашид Хунагов, вуз прошел двухэтапный отбор среди 65 вузов России и получил право на создание регионального математического центра по подготовке одаренных детей юга России не случайно. Комиссия Минобрнауки России учла тот факт, что в республике за последние 20 лет при активном участии факультета математики и компьютерных наук вуза создали уникальную систему поиска и подготовки математически одаренных детей.
Преподавать в центре на постоянной основе будут ведущие математики страны и зарубежные ученые — федеральные профессора, руководители научных школ в области дискретной математики, IT-технологий, динамических систем и других современных направлений математики. АГУ уже много лет сотрудничает с одним из лучших вузов страны — Московским физико-техническим институтом (МФТИ), поэтому проект возглавляет директор Физико-технической школы прикладной математики и информатики МФТИ профессор Андрей Райгородский, пояснил Хунагов.
"Проект предусматривает повышение уровня математических знаний школьников и студентов в регионе, подготовку на базе АГУ высокопрофессиональных кадров математиков и программистов. Часть работы для школьников юга России будет проводиться дистанционно. Кроме того, планируется создать сеть опорных школ для трансляции программ Центра", — прокомментировал на заседании ректоров Райгородский.
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