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Школьники из Отрадного написали «Арктический диктант»
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Школьники из Отрадного написали «Арктический диктант» 

Управа района Отрадное 23 часа назад
Фото: Управа района Отрадное
Ученики 6–11 классов школы № 950 в рамках проекта «X Большая арктическая экспедиция», руководителем которой является Матвей Дмитриевич Шпаро, приняли участие в «Арктическом диктанте». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-Диктант представляет собой тест, содержащий 20 заданий различного уровня сложности. Все задания выполняются в онлайн-режиме, на их выполнение отводится полчаса. Участникам предстояло ответить на вопросы о Северном морском пути, рассчитать площадь льда в Арктике, выяснить особенности фауны региона и указать правильную последовательность расположения географических объектов, — рассказали в администрации школы.
Отметим, проект «Арктический диктант» направлен на популяризацию географических, экологических, биологических и исторических знаний, привлечение внимания учащихся, их родителей и всех заинтересованных к суровой Арктике. (ип)
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