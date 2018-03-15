Школьники из Отрадного написали «Арктический диктант»

Ученики 6–11 классов школы № 950 в рамках проекта «X Большая арктическая экспедиция», руководителем которой является Матвей Дмитриевич Шпаро, приняли участие в «Арктическом диктанте». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-Диктант представляет собой тест, содержащий 20 заданий различного уровня сложности. Все задания выполняются в онлайн-режиме, на их выполнение отводится полчаса. Участникам предстояло ответить на вопросы о Северном морском пути, рассчитать площадь льда в Арктике, выяснить особенности фауны региона и указать правильную последовательность расположения географических объектов, — рассказали в администрации школы.

Отметим, проект «Арктический диктант» направлен на популяризацию географических, экологических, биологических и исторических знаний, привлечение внимания учащихся, их родителей и всех заинтересованных к суровой Арктике. (ип)