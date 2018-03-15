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Набор в предпрофильные и профильные классы открыли в школе №1375
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Набор в предпрофильные и профильные классы открыли в школе №1375 

Управа района Нагатино-Садовники города Москвы 23 часа назад
Фото: Нагатино-Садовники
В образовательном комплексе для учащихся профильных классов составляется индивидуальный план, включающий базовое, профильное и предпрофильное образование. Уроки на этих программах проводят преподаватели партнерских университетов и организаций.
Например, медицинский класс сотрудничает с медицинскими университетами имени Сеченова и Пирогова, а филологический и гуманитарный — с МГПУ, МПГУ, РГГУ и институтом русского языка имени Пушкина. Юные инженеры работают с университетом имени Баумана и «МИСиС», экономисты — с университетом имени Плеханова, университетом управления и академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
«В профильных классах ребята смогут углубленно изучать предметы не только в учебном плане, но и во внеурочное время, организовывать проектную и исследовательскую деятельность на базе кафедр университетов, поднять сумму баллов при поступлении с помощью сданного предпрофессионального экзамена, лучше подготовиться к ЕГЭ, олимпиадам и конкурсам, а также проходить практику в технопарках, больницах и других организациях», — отмечают сотрудники школы №1375.
Более подробная информация о наборе — на официальном сайте школы №1375.
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