В учебном корпусе на улице Крутицкий Вал поговорили о вреде алкоголя

В учебном корпусе «Пролетарка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского продолжил работу просветительский лекторий, посвященный здоровому образу жизни и профилактике негативных проявлений поведения в подростковой среде.

— Тема вредоносного влияния алкоголя и наркотиков на организм была освещена учащимися 10-го медицинского класса. Просмотр школьных новостей и вручение дипломов победителям межрайонного фестиваля проектных работ приятно завершили встречу, — сообщил представитель администрации образовательного учреждения.

Учебный корпус расположен по адресу улица Крутицкий Вал, дом 5. (мю)