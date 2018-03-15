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В учебном корпусе на улице Крутицкий Вал поговорили о вреде алкоголя
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В учебном корпусе на улице Крутицкий Вал поговорили о вреде алкоголя 

Управа Южнопортового района 23 часа назад
Фото: Управа Южнопортового района
В учебном корпусе «Пролетарка» школы № 1274 имени Владимира Маяковского продолжил работу просветительский лекторий, посвященный здоровому образу жизни и профилактике негативных проявлений поведения в подростковой среде.
— Тема вредоносного влияния алкоголя и наркотиков на организм была освещена учащимися 10-го медицинского класса. Просмотр школьных новостей и вручение дипломов победителям межрайонного фестиваля проектных работ приятно завершили встречу, — сообщил представитель администрации образовательного учреждения.
Учебный корпус расположен по адресу улица Крутицкий Вал, дом 5. (мю)
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