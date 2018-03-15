Школьники из Войковского защитили проекты на конкурсе «Мастерская сказки»

Ученики школы №201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских стали участниками городского этапа конкурса «Мастерская сказки».

Конкурс проходит в рамках фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука. Производство» в Инженерно-технической школе им. П. Р. Поповича. Школьники из Войковского представили на суд жюри свои проекты по использованию современных технологий мультипликации.

Современными технологиями ребята овладевают на дополнительных занятиях под руководством педагогов дополнительного образования. Познакомиться с работами ребят можно на страничке школы в фейсбуке. (ск)