Ещё
Портал «ПроеКТОриЯ» провел всероссийский открытый урок о спасении жизни
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Портал «ПроеКТОриЯ» провел всероссийский открытый урок о спасении жизни 

Ридус 23 часа назад
Министерство образования и науки РФ совместно с порталом «ПроеКТОриЯ» провели Всероссийский открытый урок «Спасти жизнь человека».
Темой четвертого открытого урока цикла стало здравоохранение. Актуальные вопросы в этой сфере участники урока обсудили с главой «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» Минздрава России Андреем Каприным, ректором «Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Михаилом Стрихановым, первым проректором Сеченовского университета Андреем Свистуновым и советником главы государства Германом Клименко.
Модератором урока выступил знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков: именно из его Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» велась онлайн-трансляция урока.
После проведения открытого урока портал «ПроеКТОриЯ» опубликовал тематические задания для школьников, подготовленные спикерами. Задания, размещенные в разделе «Кейсы» портала proektoria.online, посвящены разработке искусственного заменителя костной ткани, поиску методов обеспечения антибактериальной активности биоактивных материалов, исследованию витаминно-минеральных комплексов и разработке медицинского кибермодуля для космической станции на обратной стороне Луны
Эксперты образовательного проекта выберут лучшие идеи, а их авторы получат впечатляющие призы, среди которых — 10 дополнительных баллов при поступлении в МИСиС, доступ к электронной библиотеке и обучающим курсам вуза, а также путевка на Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ — 2018».
Три предыдущих Всероссийских открытых урока, проведенных Минобром и порталом «ПроеКТОриЯ, объединили 26 658 школ страны, набрав более десятка миллионов просмотров.
Ридус: последние новости
Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ РВК займется внедрением виртуальной реальности Стэнфордский университет испугался отправлять студентов в Россию
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму261
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение