Портал «ПроеКТОриЯ» провел всероссийский открытый урок о спасении жизни

Модератором урока выступил знаменитый промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков : именно из его Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» НИТУ «МИСиС» велась онлайн-трансляция урока.

После проведения открытого урока портал «ПроеКТОриЯ» опубликовал тематические задания для школьников, подготовленные спикерами. Задания, размещенные в разделе «Кейсы» портала proektoria.online, посвящены разработке искусственного заменителя костной ткани, поиску методов обеспечения антибактериальной активности биоактивных материалов, исследованию витаминно-минеральных комплексов и разработке медицинского кибермодуля для космической станции на обратной стороне Луны

Эксперты образовательного проекта выберут лучшие идеи, а их авторы получат впечатляющие призы, среди которых — 10 дополнительных баллов при поступлении в МИСиС, доступ к электронной библиотеке и обучающим курсам вуза, а также путевка на Всероссийский форум «ПроеКТОриЯ — 2018».

Три предыдущих Всероссийских открытых урока, проведенных Минобром и порталом «ПроеКТОриЯ, объединили 26 658 школ страны, набрав более десятка миллионов просмотров.