Школьницы из Хорошевки одержали победу в заочном этапе конкурса «Если бы я был Президентом» 

Учащаяся 5 «В» класса Александра Старчикова и ученица 8 «Г» класса школы № 1287 Анастасия Макарова одержали победу в заочном этапе всероссийского конкурса «Если бы я был Президентом», в номинации «Рисунок» и приглашены на очный этап, который состоится в Санкт-Петербурге с 23 по 25 марта.
— В рамках очного этапа конкурса участники публично защитят свои работы и озвучат свои мысли и идеи по развитию нашей страны и ее территорий, — рассказал представитель администрации школы.
Победители конкурса смогут пройти образовательную программу в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Также они будут приглашены на специализированную смену Международного детского центра «Артек» и на обучение и прохождение образовательных мероприятий практикума-семинара «Стратегия будущего» при содействии Совета Европы. (то)