Четвероклассники из Алтуфьева на день стали врачами, пожарными и полицейскими

Ученики одного из четвертых классов школы №305 Алтуфьевского района посетили детский город мастеров «Мастерславль», где побывали в роли пожарных, врачей и полицейских. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

«Ученики патрулировали город, участвовали в спасательных операциях, демонстрировали модели одежды на подиуме, пекли вкусное печенье. Некоторые получили водительские права и паспорта жителей этого замечательного города», — говорится в сообщении.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)