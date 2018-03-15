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Четвероклассники из Алтуфьева на день стали врачами, пожарными и полицейскими
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Четвероклассники из Алтуфьева на день стали врачами, пожарными и полицейскими 

Управа Алтуфьевского района 15 марта 2018
Фото: Управа Алтуфьевского района
Ученики одного из четвертых классов школы №305 Алтуфьевского района посетили детский город мастеров «Мастерславль», где побывали в роли пожарных, врачей и полицейских. Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«Ученики патрулировали город, участвовали в спасательных операциях, демонстрировали модели одежды на подиуме, пекли вкусное печенье. Некоторые получили водительские права и паспорта жителей этого замечательного города», — говорится в сообщении.
Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (то)
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