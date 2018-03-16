Омский избирком подтвердил случаи жесткого давления на студентов перед президентскими выборами

Глава омского избиркома Алексей Нестеренко на пресс-конференции 15 марта подтвердил информацию о давлении проректора по внеучебной работе Омского технического госуниверситета Ольги Кузнецовой на студентов с целью повысить явку на выборах президента.

"Сигнал в Сети был о том, что в политехническом университете любимая всеми Ольга Павловна Кузнецова проводила жесткое мобилизационное мероприятие, обязывая студентов строем проголосовать. Мы провели проверку и выявили, что обстоятельство такое имело место быть", — цитирует Нестеренко сайт

Bk55.ru В конце февраля в группе «Команда Навального / Омск » в соцсети

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была опубликована аудиозапись, в которой проректор ОмГТУ, член партии «Единая Россия» и бывший депутат горсовета Ольга Кузнецова говорила о необходимости повышать явку. Студентам вуза, не проголосовавшим на президентских выборах 18 марта, Кузнецова угрожала лишением стипендии и беседами «со специалистами».

"Берете тех, кто у нас хорошо получает большие стипендии, иначе быстро закруглю это дело. Если неясность и какие-то позывы идут от студентов — вы информируйте, мы тогда пригласим для разговора специалистов, которые занимаются этим вопросом", — инструктировала проректор.

Нестеренко допустил, что проректор, как ему представляется, действовала из добрых побуждений: он сравнил ее угрозы лишить студентов повышенных стипендий с тем, как родители «пихают кашу в рот бестолковым детям». Однако по факту это правонарушение, признал глава избиркома. По его словам, комиссия направила соответствующее представление в местное управление МВД

В начале марта студенты Московского физико-технического института (МФТИ)

жаловались, что голосовать не за «основного» кандидата им рекомендовали на участках по месту прописки, чтобы не портить статистику УИК, находящегося на территории вуза. Такой совет был, видимо, связан с тем, что на думских выборах 2016 года на УИК N338, где голосуют студенты МФТИ, «Единая Россия» набрала только 11,98 процента голосов, заняв третье место. Лидером же на участке стала партия «Яблоко» (36,53%).

Сообщения о давлении на студентов поступали с конца февраля из многих российских регионов. Студентов Бурятского республиканского информационно-экономического техникума заставляли

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