Косинские школьники посетили музей-заповедник «Коломенское»

Старшеклассники школы №1021 провели урок истории в музее-заповеднике «Коломенское». В процессе урока по теме «Медный бунт» подростки подробно изучили экспонаты, связанные с особенностями государственного строя, политики и финансовой системы при царе Алексее Михайловиче, узнали причины и итоги народного восстания 1662 года, узнали подробнее о событии «бунташного» века в нашем государстве.

Образовательный проект «Урок в музее» проходит под эгидой столичного Департамента образования и Департамента культуры Москвы . Занятия, представленные в рамках данного проекта, созданы сотрудниками столичных музее и строятся на основе коллекций, используют экспозицию музея для более глубокого и прикладного изучения истории. По словам школьников, это «интересно, захватывающе и просто очень весело!».

Фото с сайта школы №1021