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Косинские школьники посетили музей-заповедник «Коломенское»
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Косинские школьники посетили музей-заповедник «Коломенское» 

Управа района Косино-Ухтомский 15 марта 2018
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Старшеклассники школы №1021 провели урок истории в музее-заповеднике «Коломенское». В процессе урока по теме «Медный бунт» подростки подробно изучили экспонаты, связанные с особенностями государственного строя, политики и финансовой системы при царе Алексее Михайловиче, узнали причины и итоги народного восстания 1662 года, узнали подробнее о событии «бунташного» века в нашем государстве.
Образовательный проект «Урок в музее» проходит под эгидой столичного Департамента образования и Департамента культуры Москвы. Занятия, представленные в рамках данного проекта, созданы сотрудниками столичных музее и строятся на основе коллекций, используют экспозицию музея для более глубокого и прикладного изучения истории. По словам школьников, это «интересно, захватывающе и просто очень весело!».
Фото с сайта школы №1021
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