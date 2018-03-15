В «Школе Перспектива» появилась новая дисциплина

Новую дисциплину — «Основы религиозных культур и светской этики» — ввели для учащихся 4-х классов «Школы перспектива». Она включает в себя шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».

— Каждый родитель по собственному желанию определяет, по какому курсу будет обучаться его ребёнок, — отметил представитель администрации школы.

Данной теме также было посвящено собрание, в котором приняли участие родители и законные представители учащихся третьих классов. На встрече педагоги рассказали о содержании каждого модуля, а родители получили ответы на интересующие их вопросы.

По предварительным данным, большинство родителей выбрали модуль «Основы православной культуры». (то)