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В «Школе Перспектива» появилась новая дисциплина
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В «Школе Перспектива» появилась новая дисциплина 

Управа района Молжаниновский города Москвы 15 марта 2018
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Новую дисциплину — «Основы религиозных культур и светской этики» — ввели для учащихся 4-х классов «Школы перспектива». Она включает в себя шесть модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».
— Каждый родитель по собственному желанию определяет, по какому курсу будет обучаться его ребёнок, — отметил представитель администрации школы.
Данной теме также было посвящено собрание, в котором приняли участие родители и законные представители учащихся третьих классов. На встрече педагоги рассказали о содержании каждого модуля, а родители получили ответы на интересующие их вопросы.
По предварительным данным, большинство родителей выбрали модуль «Основы православной культуры». (то)
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