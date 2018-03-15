В филиале Музея Победы представят уникальные экспонаты к 75-летию Центральной антифашистской школы

В Красногорском филиале Музея Победы 22 марта откроется выставка «Уроки антифашизма», посвященная 75-летию Центральной антифашистской школы. Экспозиция расскажет о том, как с 1943 года здесь обучали военнопленных солдат и офицеров вермахта. Все экспонаты будут демонстрироваться впервые.

«В Центральную антифашистскую школу велся достаточно серьезный отбор. Сначала военнопленные проходили его в своих лагерях, а потом приезжали сюда. В первую очередь, студентами становились солдаты и офицеры, которые сами сдались в плен, военнопленные из семей коммунистов , социалистов, из рабочих семей, и, конечно, оценивалось, насколько лояльны они были к советской власти и как вели себя в плену», — рассказала заместитель заведующего Красногорского филиала Музея Победы Маргарита Иващенко.

Среди экспонатов — агитационные листовки и атрибуты фронтовой деятельности выпускников, тетради и конспекты курсантов школы, их рисунки, поделки и подарки кураторам. Также на выставке будут представлены личные вещи, фотографии и документы начальника школы Владимира Парфенова и преподавателей семи иностранных секторов.

Маргарита Иващенко отметила, что обучение в школе было привилегированным, у студентов был дополнительный паек, более свободное передвижение. Курс длился от трех до пяти месяцев. Выпускников использовали как элиту плена, как агитаторов в лагерях военнопленных. Самых достойных и проверенных отправляли агитаторами на фронт, иногда в партизанские отряды.

На выставке, например, можно будет увидеть рупор, который использовался в войсках Красной армии для краткой агитационной передачи на войска противника. Атмосферу боя отлично передает динамичный макет мощной громкоговорящей установки на позиции в момент ведения пропагандистского вещания немецкими антифашистами через линию фронта. Центральная антифашистская школа работала в Красногорске с 1943 по 1950 год.

Здесь из бывших военнослужащих армии противника воспитывали антифашистов и создавали массовое антифашистское движение среди военнопленных в Советском Союзе.