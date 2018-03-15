Ещё
Школьники из Лефортова совершили «путешествие в страну компьютера»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Лефортова совершили «путешествие в страну компьютера» 

Управа района Лефортово 15 марта 2018
Фото: Управа района Лефортово
На уроке информатики в 6 «Е» классе школы № 1228 района Лефортово прошла викторина «Путешествие в страну компьютера». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— Целью викторины было повышение интереса детей к изучению информатики, создание условий для реализации творческих возможностей учащихся через проведение интеллектуальных конкурсов и развитие умения работать в группах, — отметил представитель администрации.
Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 1. (мю)
Управа района Лефортово: последние новости
В НИУ "МЭИ" состоялся день открытых дверей АО "Мособлэнерго" Делегация МЭИ провела профильную смену «Энергетика будущего» в Калининградской области В школе на Авиамоторной прошел конкурс чтецов ко Дню защитника Отечества
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму261
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение