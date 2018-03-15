Школьники из Лефортова совершили «путешествие в страну компьютера»

На уроке информатики в 6 «Е» классе школы № 1228 района Лефортово прошла викторина «Путешествие в страну компьютера». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Целью викторины было повышение интереса детей к изучению информатики, создание условий для реализации творческих возможностей учащихся через проведение интеллектуальных конкурсов и развитие умения работать в группах, — отметил представитель администрации.

Напомним, что школа расположена по адресу улица Авиамоторная, дом 1. (мю)