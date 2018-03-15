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Ректор МПГУ прокомментировал сообщения о запрете руководителям вузов иметь счета за границей
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Ректор МПГУ прокомментировал сообщения о запрете руководителям вузов иметь счета за границей 

RT на русском 15 марта 2018
Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко прокомментировал сообщения о том, что министр образования и науки Ольга Васильева утвердила список должностей, на которых запрещено иметь счета, вклады, хранить деньги в иностранных банках, находящихся за пределами России. «У нас в вузе не было коррупционных прецедентов. Меня этот приказ никак не ущемляет. У вуза, безусловно, есть счета в валюте, мы ведём активную деятельность, связанную с международными исследованиями и стажировками. Но это всё счета организации, а не физических лиц», — цитирует ректора ФАН.
Отмечается, что в перечень попали ректоры вузов, директора техникумов и училищ, организаций и учреждений при Минобрнауки, а также из заместители, главные бухгалтеры и главы филиалов.
Цель реализации данного приказа — противодействие коррупции.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор сократит число проверок школ на треть в 2018 году.
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