Ректор МПГУ прокомментировал сообщения о запрете руководителям вузов иметь счета за границей 

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко прокомментировал сообщения о том, что министр образования и науки Ольга Васильева утвердила список должностей, на которых запрещено иметь счета, вклады, хранить деньги в иностранных банках, находящихся за пределами России. «У нас в вузе не было коррупционных прецедентов. Меня этот приказ никак не ущемляет. У вуза, безусловно, есть счета в валюте, мы ведём активную деятельность, связанную с международными исследованиями и стажировками. Но это всё счета организации, а не физических лиц», — цитирует ректора ФАН.
Отмечается, что в перечень попали ректоры вузов, директора техникумов и училищ, организаций и учреждений при Минобрнауки, а также из заместители, главные бухгалтеры и главы филиалов.
Цель реализации данного приказа — противодействие коррупции.
Ранее сообщалось, что Рособрнадзор сократит число проверок школ на треть в 2018 году.