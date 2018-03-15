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Правда ли, что в школах Татарстана завышали оценки?
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Правда ли, что в школах Татарстана завышали оценки? 

АиФ Казань 15 марта 2018
Фото: АиФ Казань
Рособрнадзор приостановил работу 13 образовательных учреждений Татарстана.
2008 предписаний об устранении нарушений, 58 возбуждённых административных дел, штрафы на сумму более 1 млн рублей, 13 учреждений образования приостановили работу, а еще 71 ожидает решения. Таков итог почти 2,5 тыс. плановых и внеплановых проверок Рособрнадзора в 2017 году в Татарстане.
Например, выяснилось, что в 66 школах детям завышали оценки. Особенно удивили проверяющих сверхвысокие результаты ЕГЭ по русскому языку. А некоторые выпускники получили медали, не сдавая ЕГЭ.
В Тюлячинском районе результаты Всероссийских проверочных работ не совпали с показателями ЕГЭ.
«Первые отличные, а на едином госэкзамене баллы невысокие. Это значит, учителя помогали ученикам делать проверочные работы», — считает замминистра образования и науки РТ Гульнара Габдрахманова.
«Действие государственной аккредитации приостанавливается при несоответствии качества подготовки федеральным государственным образовательным стандартам, — разъясняют в пресс-службе Рособрнадзора РТ. — Для устранения недостатков даётся до 6 месяцев».
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