В Курчатовском институте провели экскурсию для 60 студентов 

Для 60 студентов, участников Всероссийского форума «Россия — страна возможностей», провели экскурсию по Курчатовскому институту, который находится в Щукине.
Студентов познакомили с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой института. В сопровождении молодых ученых они посетили музей реактора Ф-1, Центр обработки данных Курчатовского комплекса НБИКС-технологий и узнали о работе Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов».
— Тема моей дипломной работы тесно связана с наукой и, в частности, с теми исследованиями, которые ведутся в Курчатовском институте. Я занимаюсь разработкой нового материала для реактора нового поколения, который будет работать в замкнутом ядерном топливном цикле, — рассказала студентка Московского института стали и сплавов Александра Баранова.
Напомним, форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 15 марта. Его участники — молодые специалисты, студенты, школьники. (вт)