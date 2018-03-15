Ещё
В Курчатовском институте провели экскурсию для 60 студентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Курчатовском институте провели экскурсию для 60 студентов 

Управа района Щукино 15 марта 2018
Фото: Управа района Щукино
Для 60 студентов, участников Всероссийского форума «Россия — страна возможностей», провели экскурсию по Курчатовскому институту, который находится в Щукине.
Студентов познакомили с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой института. В сопровождении молодых ученых они посетили музей реактора Ф-1, Центр обработки данных Курчатовского комплекса НБИКС-технологий и узнали о работе Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов».
— Тема моей дипломной работы тесно связана с наукой и, в частности, с теми исследованиями, которые ведутся в Курчатовском институте. Я занимаюсь разработкой нового материала для реактора нового поколения, который будет работать в замкнутом ядерном топливном цикле, — рассказала студентка Московского института стали и сплавов Александра Баранова.
Напомним, форум «Россия — страна возможностей» проходит в Москве с 13 по 15 марта. Его участники — молодые специалисты, студенты, школьники. (вт)
Управа района Щукино: последние новости
Немецкая школа №1212 района Щукино присоединилась к акции «Добрые крышечки» Собянин открыл эстакаду на Варшавском шоссе Собянин: Москва получит еще одну благоустроенную зеленую зону
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму262
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение