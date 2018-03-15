В Курчатовском институте провели экскурсию для 60 студентов

Для 60 студентов, участников Всероссийского форума « Россия — страна возможностей», провели экскурсию по Курчатовскому институту , который находится в Щукине.

Студентов познакомили с научно-исследовательской и технологической инфраструктурой института. В сопровождении молодых ученых они посетили музей реактора Ф-1, Центр обработки данных Курчатовского комплекса НБИКС-технологий и узнали о работе Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов».

— Тема моей дипломной работы тесно связана с наукой и, в частности, с теми исследованиями, которые ведутся в Курчатовском институте. Я занимаюсь разработкой нового материала для реактора нового поколения, который будет работать в замкнутом ядерном топливном цикле, — рассказала студентка Московского института стали и сплавов Александра Баранова.