Два электронных музея открылись в Богородском

Виртуальные музеи «Страна медведия» и «Загадочный мир слонов» пригласили богородскую детвору в гости.

Учителя школы №1797 в начале марта в рамках проекта дополнительного московского образования «Электронный музей „Дошколёнок“ открыли для пользователей сети электронные музеи „Страна медведия“ и „Загадочный мир слонов“.

В музеях собрано в общей сложности порядка 160 экспонатов. Это книги, игрушки и поделки детей, которые посещают секции дополнительного образования либо принимают участие в различных мастер-классах, и преподавателей.

Как сообщили в школе, целью проекта является повышение качества дошкольного образования, создание единого информационного образовательного пространства, осуществление деятельности с использованием электронного ресурса и, конечно, же, решение творческих задач.

В планах педагогов школы — открытие еще нескольких интернет-музеев, над проектами которых уже началась работа.