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Два электронных музея открылись в Богородском
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Два электронных музея открылись в Богородском 

Официальный сайт управы района Богородское 15 марта 2018
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Виртуальные музеи «Страна медведия» и «Загадочный мир слонов» пригласили богородскую детвору в гости.
Учителя школы №1797 в начале марта в рамках проекта дополнительного московского образования «Электронный музей „Дошколёнок“ открыли для пользователей сети электронные музеи „Страна медведия“ и „Загадочный мир слонов“.
В музеях собрано в общей сложности порядка 160 экспонатов. Это книги, игрушки и поделки детей, которые посещают секции дополнительного образования либо принимают участие в различных мастер-классах, и преподавателей.
Как сообщили в школе, целью проекта является повышение качества дошкольного образования, создание единого информационного образовательного пространства, осуществление деятельности с использованием электронного ресурса и, конечно, же, решение творческих задач.
В планах педагогов школы — открытие еще нескольких интернет-музеев, над проектами которых уже началась работа.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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