Ещё
Школьники из Кузьминок превратились в юных корреспондентов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники из Кузьминок превратились в юных корреспондентов 

Управа района Кузьминки 15 марта 2018
Фото: Управа района Кузьминки
Библиотека № 112 и школа журналистики «Город» предоставили возможность ученикам 4-5-х классов «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» попробовать свои силы в журналистике.
Юные корреспонденты учились брать интервью не только у землян, но и у разумных субъектов дружественных нам цивилизаций.
Отметим, что младшая группа занимается в библиотеке № 112 ЦБС ЮВАО на Жигулевской улице, дом 6, корп. 2 по субботам с 12.00 до 13.00. В настоящее время проводятся набор в группы для занятий в другое время, а также в старшие группы. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
Ветераны боевых действий в Афганистане встретились со школьниками Кузьминок Школьники из Кузьминок посетили музей Пушкина В школе на Зеленодольской улице отметили 8 Марта
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Группа «Пикник» разбилась в ДТП33
Порошенко поставили ультиматум по Крыму265
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина150
Умер Александр Павловский11
Мясорубка в Гудаури62
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение