Школьники из Кузьминок превратились в юных корреспондентов

Библиотека № 112 и школа журналистики «Город» предоставили возможность ученикам 4-5-х классов «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» попробовать свои силы в журналистике.

Юные корреспонденты учились брать интервью не только у землян, но и у разумных субъектов дружественных нам цивилизаций.

Отметим, что младшая группа занимается в библиотеке № 112 ЦБС ЮВАО на Жигулевской улице, дом 6, корп. 2 по субботам с 12.00 до 13.00. В настоящее время проводятся набор в группы для занятий в другое время, а также в старшие группы. (вт)